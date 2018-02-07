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    Ср., 7 февраля 2018г.
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    Тема: GTA.
    • Froinivim Вчера в 23:10 «Ответить»
      Есть здесь любители видеоигр? Я недавно начал в ГТА по сети играть, и столкнулся с одной проблемой: достаточно сложно прокачаться и заработать денег. Есть ли какие-то быстрые способы?
      • Fades Вчера в 23:20 «Ответить»
        Быстрых способов, к сожалению, нет, так что вам придется потратить достаточно много времени на прокачку, иначе никак. Но мне лично кажется, что процесс прокачки достаточно увлекателен.
        • Tamavil Вчера в 23:26 «Ответить»
          Мне тоже нравиться то, как прокачка в ГТА сделана. Если бы каждый мог за пару дней набить максимальный уровень и кучу денег, играть было бы совершенно не интересно.
        • Useyaryl Вчера в 23:36 «Ответить»
          Прокачка GTA online - это и правда достаточно увлекательный процесс, в этом я соглашусь с предыдущими комментариями, но есть ведь один нюанс, не у всех есть на это время. Так вот если не хочется сидеть за игрой подолгу, чтобы прокачаться, можно просто накрутить игровые деньги и опыт, вот здесь например можете посмотреть, в какие деньги вам обойдется накрутка - http://hacking-games.ru/prokachka-gta-online.html .
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