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    Ср., 7 февраля 2018г.
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    Тема: такси в Крыму
    • tomacka Вчера в 21:47 «Ответить»
      подскажите дорого ли берут частные такси в аэропорту.мне нужно будет добраться в Симферополь.
      • maLY99 Вчера в 23:17 «Ответить»
        вы наверное никогда раньше не обращались к частникам. конечно дорого. лучше в службу такси обратиться. в аэропорту можно также найти.
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