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    Ср., 7 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: светильники на потолок
    • tomacka Вчера в 21:43 «Ответить»
      решили сделать натяжной потолок на кухне, нужны хорошие светильники несколько штук. где можно заказать?
      • maLY99 Вчера в 23:15 «Ответить»
        это же обычные потолочные лампы. они должны быть у мастеров, кто потолок будет вам делать. мы себе ничего отдельно не покупали.
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