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    Вт., 6 февраля 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Нужны ящики
    • Сегодня! Алла Носова Cегодня в 19:19 «Ответить»
      Открываю точку на рынке, планирую продавать свежие овощи и фрукты. Мне нужны коробки и ящики. Кто может знает, где их можно купить? Подскажите пожалуйста.
      • Сегодня! Zebro Cегодня в 19:24 «Ответить»
        В верхней части города на улице Ванеева 41 есть склад, там вы найдете все, что вам нужно для продажи на рынке. Мы там часто закупаем подобную продукцию.
        • Сегодня! Самсонова Cегодня в 19:38 «Ответить»
          Я так понимаю вам нужны пластиковые ящики? Если да, то вот на этом сайте https://agropak.net/catalog/plastikovye-yashchiki/ вы можете купить такие. Там как раз есть ящики для овощей, фруктов, грибов, ягод, вообщем для всего. Я себе на дачу присматриваю такие, у нас большой огород и сад. А то старые ящики уже совсем переломались.
          • Сегодня! Диденко Cегодня в 19:44 «Ответить»
            Я раньше покупал фрукты оптом на складах и покупал их в таких ящиках. Если вы тоже планируете покупать овощи на оптовых складах, то там же сразу можно и ящики приобрести.
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