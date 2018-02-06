Зима в самом разгаре, а я уже свои старые ботинки относил в ремонт целых два раза. Новые не стал покупать, думал отхожу последнюю зиму в этих. Но видать придется все же покупать новые. Хочу попробовать через интернет заказать, стоит ли рискнуть или все же лучше в простом магазине купить?
Я лично не пробовала обувь в интернете заказывать, но мне кажется это рискованно. С одеждой проще, там размеры все стандартные, а обувь нужно мерить, вдруг она маломерка, может давить в подъеме или в ширине.
Ого, целых два раза?! Теперь, я думаю точно проще новые ботинки купить. Но мой вам совет - не стоит экономить на обуви, по крайне мере на зимней. Лучше купить обувь мужскую хорошего качества и смело отходить в ней несколько сезонов, чем брать каждый сезон новую пару. И не бойтесь покупать в сети, ничего в этом страшного нет. Я вот себе хочу купить ботинки Clarks, в этом интернет-магазине, сейчас как раз хорошие скидки.