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    Вт., 6 февраля 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Программа Practical Training USA – стажировка в США.
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 12:54 «Ответить»
      С чего начать строить свою карьеру за границей? Этот вопрос задают себе молодые люди, которые стремятся к развитию и успеху. Причём страной мечты, где можно воплотить самые смелые планы в реальность, многие считают именно США. И это не случайно, ведь в Америке существует масса программ, которые позволяют не только работать или отдыхать, а и расти в профессиональном плане. Наиболее популярная из них – программа стажировки в США для молодых специалистов.Главной целью такой поездки является получение практического опыта и повышение квалификации. Участник получает уникальную возможность изнутри увидеть, как построен бизнес в Америке, попробовать себя в роли интерна в американской компании. Стажировка в Америке гарантирует вам бесценный зарубежный опыт.
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/stazhirovki-ssha/
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