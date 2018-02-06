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    Вт., 6 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Баня в которой можно жить
    • Сегодня! Инженер Гарин Cегодня в 12:29 «Ответить»
      Приятель купил участок, хочет на нем дом ставить и баню, о бане прям мечтает. Но участок небольшой и если дом да еще баню, то места только на альпийскую горку останется. Вот я ему классный вариант нашел http://fichten-haus.ru/projects/bath/ - баня и дом в одном флаконе. Ну, там на втором этаже диван нарисован, так ведь его на кровать заменить - и супер. А он в сомнениях - как это в бане жить. Кто что на эту тему думает? Вас бы такой вариант устроил?
      • Сегодня! Инженер Гарин Cегодня в 12:44 «Ответить»
        Особу у дам прошу совета: а то друг мой боится невесте не угодить. Мне лично кажется, что лучше и желать нечего: веранда такая, что и беседку строить незачем. Там и барбекю и все дела. Даже санузел раздельный. И кухня, и гостиная... Чего еще надо? Только компанию хорошую...
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