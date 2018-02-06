Кредитование под залог недвижимости, которая находится в собственности заёмщика, в настоящее время является одним из самых распространённых направлений кредитования.
Нужно отметить, что в кризисных условиях данный вид кредитования может способствовать росту экономики. Предоставление кредита под залог недвижимости, которая принадлежит заёмщику или залогодателю ? имущественному поручителю, представляет определённый интерес, как для банка, так и для заёмщика. Банк имеет интерес потому, что ему в залог предоставляется относительно ликвидное недвижимое имущество, а для заёмщика это возможность получить недостающие денежные средства для приобретения данной недвижимости. Кроме того, заёмщик имеет возможность приобрести жильё по сравнительно невысокой цене, поскольку цены на недвижимость во время кризиса падают. При кредитовании под залог недвижимости в качестве залога банки обычно принимают, практически, любую недвижимость: начиная от обычной квартиры или жилого дома и заканчивая складскими помещениями или торговыми комплексами.
Недостатком данной схемы кредитования является то, что сумма предоставляемого заёмщику кредита ограничивается оценочной стоимостью недвижимости, которая предоставляется в залог. Согласно информации, полученной из различных банков Российской Федерации, сумма кредита, как правило, не превышает 50-80% от стоимости недвижимости, указанной в экспертной оценке. В том случае, когда банк не требует документов, которые подтверждают доходы заёмщика, сумма кредита значительно снижается. Срок кредитования по данной схеме может составлять до 30 лет, хотя многие заёмщики предпочитают кредитоваться на срок от 5 до 10 лет, что обусловлено более выгодными процентными ставками. Существует ряд ситуаций, при которых банки не смогут выдать кредит без кредитной истории под залог недвижимости. Это может быть в том случае, когда квартира, выступающая предметом залога, расположена в доме, который находится в аварийном или непригодном для проживания состоянии. Также не может быть предоставлен кредит в том случае, когда в квартире была проведена несанкционированная перепланировка. Кроме того, если в квартире прописаны несовершеннолетние дети, то банк не может выселить их из квартиры в том случае, когда придётся продавать залоговое имущество.
В этом случае кредит заёмщику выдан быть не может, если он не найдёт другого предмета залога.