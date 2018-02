1.Dragon Knight 2 — продолжение легендарной MMORPG Dragon Knight. Игрокам предстоит вновь спасти мир от нависшей угрозы и прославиться, став Золотым Рыцарем Дракона. Вам предстоит исследовать глубокие подземелья, сражаться с полчищами монстров. Межсерверные события отлично разнообразят геймплей. Игра не перестаёт удивлять, новый функционал, возможности и мини-игры продолжают появляться даже на высоких уровнях.Что привлекает пользователей в игре Dragon Knight 2:• Яркая насыщенная графика• Новая история в мире Dragon Knight• Спириты-фамильяры — кардинально новый подход к ежедневным заданиям делает их выполнение интересным и нетривиальным• Богини — могущественные существа, которые дадут игроку существенное преимущество, если раскрыть их потенциал• Маунты, крылья, петы, костюмы — полный джентльменский набор для повышения крутости команды как внешне, так и на поле боя• Система рыцарей — совершайте подвиги и свершения для получения высшего титула Золотой Рыцарь Дракона• Арена — жаркие PvP сражения среди сильнейших• Мини-игры — чтобы никто не заскучал• Свадьбы и вечеринки — широкий спектр социальных взаимодействий2.Kingdom Under Fire II - клиентская MMORPG с элементами РТС для любителей военных действий и стратегических ходов. Игрок выбирает одного из четырех полководцев и отправляется на передовую, где ему предстоит взять командование над армией, воздушным флотом и даже боевыми зверями. В Kingdom Under Fire II представлено 5 видов PvE-миссий, яростная борьба гильдий и альянсов, кровавые дуэли и бесчисленные бои с демонами.3.Life is Feudal - клиентская онлайн-игра, действие которой происходит в огромном средневековом мире, где из клочка земли необходимо возвести государство и активно развивать его. Игроку предстоит выполнять многочисленные мини-игры, квесты и задания по захвату территорий и налаживанию торговых и политических отношений, а также воевать с более чем 10 000 игроками со всей планеты.Применяйте свои стратегические навыки, вступайте в гильдии и альянсы, расширяйте территории, увеличивайте численность армии и городов. В Life is Feudal для вас доступны миры для Европы и Азии, СНГ, Северной и Латинской Америки.4.[img]https://cityads.com/graph/n/25/135_25135_screen.jpg[/img]Небеса – браузерная онлайн-игра, сочетающая в себе сразу несколько жанров: RPG, фэнтези, стратегия и ММО.Действие разворачивается в Поднебесье, где игроку дается персональный летающий остров, на котором находится Древо, Школа магов и различные ресурсы, требующие развития и совершенствования, что и является стратегической частью.Развивая своего персонажа, приобретая броню и обучаясь различным заклинаниям, игрок может создавать кланы и через некоторое время будет готов к битвам на арене.5.LoveCity3D – новая бесплатная клиентская онлайн-игра в жанре симулятора молодежной жизни.Игроков ждут множество событий и приключений, новые знакомства, друзья и романтические отношения, модные мероприятия, шумные вечеринки и праздники, главными действующими лицами которых являются реальные люди.На сегодняшний день в игре зарегистрировано более миллиона пользователей.Игра представляет собой симулятор реальной молодежной жизни, при этом она является абсолютно бесплатной. На данный момент в игре зарегистрировано более одного миллиона активных пользователей. Мир LoveCity3D огромен и разнообразен благодаря бесчисленному количеству ярких людей, которые его наполняют.6.Клиентская игра "Blade&Soul" - это Action/MMO со зрелищными боями и соблазнительными персонажами! Красивая игра "Blade and Soul" действие которой разворачивается в фэнтезийном мире, основанном на восточной мифологии. Сюжет переносит нас в прекрасную процветающую страну Нарю.Тьма просочилась в мир и исказила сердца людей. Выжившиме удалось изгнать тьму, но спустя много лет она вновь приникает в мир живых. В игре есть элементы файтинга, что делает бои особенно красочными.В игре доступны четыре расы: Jin, Gon, Lyn и Kun и восемь классов на выбор, которые различаются механикой и элементами интерфейса. Основных навыков у каждого персонажа восемь, а остальные умения лишь улучшают их.7.Клиентская игра "Point Blank": ЗАРЯЖАЙ И РАЗРЯЖАЙСЯ В ЛЮБИМОМ МИЛЛИОНАМИ ОНЛАЙН-ШУТЕРЕ. Сумасшедшая динамика. Оружие для любой тактики. Самые безбашенные бойцы.ОписаниеГеймплей достаточно прост: между собой в сессионных битвах сходятся команды спецназа и повстанцев. Поэтому Point Blank относится к тем проектам, где научится играть легко, а вот на оттачивание мастерства могут уйти месяцы и даже годы.Point Blank — компьютерная игра в жанре массового многопользовательского шутера от первого лица, разработана Zepetto и издана NCsoft в 2009 году, в России и СНГ была издана в 2009 году. В 2010 году совместно с ФКС.Point Blank стал киберспортивной дисциплиной и до сих пор активно развивается в этом направлении. Игра построена по модели Free-to-play — абонентская плата за доступ к игре отсутствует, игровые бонусы игроку даются за реальные деньги или за очки, выдающиеся в конце игры.8.Клиентская игра "Crossout - это постапокалиптический MMO-экшн, в котором вы сможете собрать из десятков деталей бронемашину уникального дизайна, а затем сразиться на ней в жарких многопользовательских боях.• Уникальные машины, созданные самими игроками из доступных частей — от маневренных багги до тяжелых вездеходов на гусеничном ходу и боевых платформ на антигравитационной основе.• Полная свобода творчества и тысячи возможных комбинаций. Вы можете собрать машину любой формы, используя сотни деталей, разновидностей брони, вооружения и вспомогательных систем.• Продвинутая модель повреждений: можно отстрелить у вражеской машины любую деталь, и это сразу отразится на ее боеспособности.• Огромный выбор вооружения: от бензопил, дрелей и пулеметов до ракетных установок залпового огня, летающих дронов и генераторов невидимости.• Собственная мастерская: создавайте новые усовершенствованные детали и продавайте их на внутриигровом аукционе.• Торговля между игроками: всё, что вы добыли в бою или собрали в мастерской можно продать на аукционе другим игрокам.• Свобода тактики и стратегии в бою. Главное - победить и остаться в живых!9.Клиентская игра "Black Desert" - ролевая онлайн-игра с огромным бесшовным миром, ориентированная на ураганный экшн и населенная стильными персонажами с уникальной внешностью.Вас ждут бесконечные приключения и множество увлекательных занятий: торговля, создание предметов, обустройство интерьера домов, и эпические осады с боевыми слонами, пушками и осадными лестницами, требующие слаженной командной работы.Все это - с ультрасовременной графикой, роскошными пейзажами и динамической погодой.Преимущества для пользователей:• В Black Desert каждый игрок сможет подобрать класс себе под стать• Благодаря системе Non-target и возможности комбинировать между собой различные умения, PvP сражения в Black Desert представляют собой целое искусство• Разообразие локаций, которые неизменно красивы и, конечно, хранят в себе множество тайн и секретов, готовых открыться только самым пытливым авантюристам• Осады в игре - настоящий театр боевых действий, где выживают только сильнейшие и многое другое10.Краткое описаниеAion — это виртуальный мир, где вы, как и тысячи других игроков, создаете своего героя и отправляетесь на поиски приключений в компании верных друзей или в составе целого легиона.Это история борьбы с грозными балаурами и ожесточенного противостояния светлого и темного миров. Сага о доблести и чести, дружбе и ненависти, об отважных героях и бесконечных битвах, о трагедии целой планеты.Замерзшие пустыни Асмодеи, зеленые леса Элиоса и пылающие глубины Бездны ждут своих героев.11.Краткое описаниеLineage 2 - это не просто онлайн-игра с реалистичной графикой и продуманной системой сражений. Это целый мир, в котором развитие персонажа ничем не ограничено. Тебя ждут зрелищные, масштабные PvP-битвы и самые посещаемые серверы, каждый с онлайном до 5500 игроков одновременно.Преимущества для пользователей:• Lineage 2 - легендарная онлайн-игра, которая безостановочно развивается вот уже на протяжении 10 лет. Это населенный фэнтезийными расами онлайн-мир, в котором есть место дружбе и предательству, масштабным сражениям кланов и дуэльным схваткам игроков. Настоящая арена для миллионов людей• Создавая своего персонажа, пользователь может выбрать из 37 уникальных классов• Количество зарегистрированных пользователей Lineage 2 превышает 6 миллиона человек. Возраст игроков от 13 до 70 лет12.Клиентская игра "Neverwinter" - ММО-игра по знаменитой вселенной Dungeons and Dragons, сюжет которой повествует о событиях, происходящих 1000 лет спустя после магического катаклизма, навсегда изменившего облик земель Faerun.ОписаниеНекогда могущественные империи пали, а огромные города превратились в руины населенные монстрами и горстками выживших пытающихся отстроить новые поселения. Игрокам предстоит начать свой путь в городе Neverwinter, чаще называемом "Жемчужиной Севера". Этот город пережил все катаклизмы Берега Меча и был разрушен в ходе извержения вулкана, но сегодня он частично восстановлен, благодаря совместным усилиям людей, дарфов и эльфов. Но некие темные силы хотят помешать восстановлению города!Neverwinter - самая динамичная и самая захватывающая игра во вселенной D&. Помогите возродить из пепла один из самых любимых городов мира D&Forgotten Realms. Исследуйте и защищайте его. Впечатляющая и динамичная MMORPG поведет вас от осажденных стен Neverwinter к подземным тоннелям, хранящим забытые секреты и потерянные сокровища. Мир Forgotten Realms оживает здесь как никогда.Что привлекает пользователей в Клиентская игра "Neverwinter" :• Интереснейший, захватывающий сюжет;• Работа проекта по модели Free-to-play;• Многообразие героев и сказочных персонажей игры;• Возможность исследования, возрождения и защиты целого города;• Превосходная графика высочайшего уровня не дадут заскучать даже самому искуссному геймеру.13.Клиентаская игра "Роял флеш покер" - это самый реалистичный покер в мире.Настоящий холдем, живые персонажи, эмоции, одежда, татуировки и многое другое. Начни играть прямо сейчас!ОписаниеРоял Флэш Покер - это качественный бесплатный трехмерный покер, где игроки могут пережить ощущения как за настоящим покерным столом, словно в реальной жизни. Они могут кастомизировать своего персонажа и разнообразно одевать его по своему вкусу. Во время игры, анимированные персонажи движутся, как живые, проигрывают эмоции, трюки и так далее. Игра кроссплатформенная и запущена как в соцсетях, так и в виде скачиваемого клиента (данный оффер). Игра имеет достойные конверсии и отличный ретеншен, что делает этот оффер отлично работающим на длинной дистанции.14.Клиентская игра "Star Conflict - это космическая война трех фракций за обладание всеми тайнами Мудрейших.Преимущества для пользователей:• Интересный геймплей• Отличная графика• В распоряжении пользователя десятки различных кораблей• Красивые и увлекательные бои на космических кораблях• Огромная база игроков• Большое количество несюжетных миссий и заданий• Великолепное звуковое сопровождение15.War Thunder – клиентская онлайн-игра, которая перенесет вас во времена Второй мировой войны.Игроку предстоит стать одним из многочисленных участников исторических сражений на воде, земле и в воздухе.Особенности игры "War Thunder":• Разнообразные PvP-режимы масштабных баталий.• Настройки управления, дающие возможности играть и получать удовольствие как начинающим игрокам, так и опытным пилотам.• PvE-контент как для одиночной, так и для совместной сетевой игры: "Динамическая кампания", "Отдельные миссии", "Редактор миссий" и другие режимы.• Множество детально воссозданных моделей самолетов.• Впечатляющая графика, прекрасная оркестровая музыка.16."Carnage" - бесплатная многопользовательская ролевая онлайн игра, которая перенесет вас в мир Средневековья с его бесконечными войнами и рыцарскими поединками.ОписаниеВ игре нет привычных фэнтезийных персонажей – эльфов и орков. Кто-то посчитает это большим упущением, а те, кто уже сыт по горло орками, эльфами и гномами, по достоинству оценят её мрачную средневековую атмосферу и классическую систему боя. Непредсказуемые повороты сюжета и хорошо продуманная игровая вселенная предоставляют большие возможности для развития персонажа. Здесь под каждым соперником скрывается живой игрок, а исход любого боя непредсказуем.Желаешь ли ты служить Порядку или сеять Хаос, нести Свет или сгущать Тьму, как ты хочешь играть онлайн - убивать или исцелять, торговать или наставлять - решать тебе.Преимущества для пользователей:• Невероятно насыщенный процесс игры• Клановые войны• Борьба и интриги• Помощь наставников на начальных этапах игры• Тайны древних подземелий• Прекрасные богини и справедливые боги17.Браузерная игра "Hero Rage" - это новая бесплатная MMORPG перенесёт вас в красочный мир борьбы и фантазий, мир злобных монстров и массового PvP.ОписаниеНа цыплячьих бегах давно бывали? Чудеса творили, в пещеру гоблинов лазили, на ледяной трон карабкались? А ещё можно переодеть побеждённого врага в обезьянку или вылить на него ведро воды. И кстати, как насчёт своего личного босса?В “Hero Rage” вам не придется думать над выбором класса, здесь в вашем распоряжении не один персонаж, а целый отряд. У вас будут и танки, и хилеры, и дамагеры, и баферы. Гномы, тёмные эльфы, демоны, и даже целый огр-маг. И человеки, разумеется, куда же без них.Вперёд, к приключениям!Что привлекает пользователей в игре "Hero Rage" :• Приятно удивляет количество инстансов в игре. За каждый ресурс надо будет с кем-то повоевать.• Снаряжение можно купить один раз, и всю игру его синтезировать, зачаровывать, усиливать (точить), вставлять камни. И в три клика передать все улучшения другому предмету, если вы раздобыли что-то из редкого сета.• За право убить мирового босса придётся драться с другими игроками. Но для интровертов есть свой личный босс, а по мере роста уровня вы обзаведётесь уже несколькими боссами, на которых никто не посягнёт.• Нет предела утолению кровожадных инстинктов. Массовые PvP бои (Оборона высоты, Битва гильдий, Побоище) запускаются по нескольку раз каждый день.• Наши гильдии — не просто надпись над головой и дополнительный чат. Гильдийный босс, тайники, исследования, похищение сокровищ и гильдийный магазин — всё это не только интересно, но и полезно. А в совместном заплыве на неделю можно не только помахать веслом и подтолкнуть вперёд корабль своей гильдии, но и дать веслом по башке конкуренту, чтобы его судёнышко отправилось назад.• Членство в победившей гильдии даёт ощутимые бонусы. А её глава может дать самым надоедливым врагам смешные титулы, чтобы над ними потешался весь сервер.• Повышать мощь героев только шмотом и изменением ранга — вчерашний день. В “Hero Rage” есть ещё и горнило, супер-оружие, влияние питомцев, талисманы и артефакты, не говоря уж об аурах.• Здесь можно выбирать среди множества питомцев, от дракона до пингвина (да-да, котики там тоже есть). И бега питомцев - это действительно забавно.18.Краткое описаниеPANZAR - эталон онлайн игры: командные PvP сражения, прекрасная графика и развитые элементы RPG. Пора играть бесплатно и одерживать победы!ОписаниеPANZAR - это уникальный сплав командного сетевого экшена с ролевыми элементами. Основу геймплея составляют командные сражения на различных аренах, за которые персонажи получают опыт и деньги. В перерывах между боями, игрок занимается развитием своего персонажа: прокачивает новые умения, покупает и улучшает доспехи.Существуют различные игровые режимы:• Игровой режим «Доминация»• Игровой режим «Царь горы»• Игровой режим «Осада»• Игровой режим «Метеор»