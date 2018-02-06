1. Dragon Knight 2
Dragon Knight 2 — продолжение легендарной MMORPG Dragon Knight. Игрокам предстоит вновь спасти мир от нависшей угрозы и прославиться, став Золотым Рыцарем Дракона. Вам предстоит исследовать глубокие подземелья, сражаться с полчищами монстров. Межсерверные события отлично разнообразят геймплей. Игра не перестаёт удивлять, новый функционал, возможности и мини-игры продолжают появляться даже на высоких уровнях.
Что привлекает пользователей в игре Dragon Knight 2:
• Яркая насыщенная графика
• Новая история в мире Dragon Knight
• Спириты-фамильяры — кардинально новый подход к ежедневным заданиям делает их выполнение интересным и нетривиальным
• Богини — могущественные существа, которые дадут игроку существенное преимущество, если раскрыть их потенциал
• Маунты, крылья, петы, костюмы — полный джентльменский набор для повышения крутости команды как внешне, так и на поле боя
• Система рыцарей — совершайте подвиги и свершения для получения высшего титула Золотой Рыцарь Дракона
• Арена — жаркие PvP сражения среди сильнейших
• Мини-игры — чтобы никто не заскучал
• Свадьбы и вечеринки — широкий спектр социальных взаимодействий Начать играть
2. Kingdom Under Fire II
Kingdom Under Fire II - клиентская MMORPG с элементами РТС для любителей военных действий и стратегических ходов. Игрок выбирает одного из четырех полководцев и отправляется на передовую, где ему предстоит взять командование над армией, воздушным флотом и даже боевыми зверями. В Kingdom Under Fire II представлено 5 видов PvE-миссий, яростная борьба гильдий и альянсов, кровавые дуэли и бесчисленные бои с демонами. Начать играть
3. Life is Feudal
Life is Feudal - клиентская онлайн-игра, действие которой происходит в огромном средневековом мире, где из клочка земли необходимо возвести государство и активно развивать его. Игроку предстоит выполнять многочисленные мини-игры, квесты и задания по захвату территорий и налаживанию торговых и политических отношений, а также воевать с более чем 10 000 игроками со всей планеты.
Применяйте свои стратегические навыки, вступайте в гильдии и альянсы, расширяйте территории, увеличивайте численность армии и городов. В Life is Feudal для вас доступны миры для Европы и Азии, СНГ, Северной и Латинской Америки.
Небеса – браузерная онлайн-игра, сочетающая в себе сразу несколько жанров: RPG, фэнтези, стратегия и ММО.
Действие разворачивается в Поднебесье, где игроку дается персональный летающий остров, на котором находится Древо, Школа магов и различные ресурсы, требующие развития и совершенствования, что и является стратегической частью.
Развивая своего персонажа, приобретая броню и обучаясь различным заклинаниям, игрок может создавать кланы и через некоторое время будет готов к битвам на арене. Начать играть
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LoveCity3D – новая бесплатная клиентская онлайн-игра в жанре симулятора молодежной жизни.
Игроков ждут множество событий и приключений, новые знакомства, друзья и романтические отношения, модные мероприятия, шумные вечеринки и праздники, главными действующими лицами которых являются реальные люди.
На сегодняшний день в игре зарегистрировано более миллиона пользователей.
Игра представляет собой симулятор реальной молодежной жизни, при этом она является абсолютно бесплатной. На данный момент в игре зарегистрировано более одного миллиона активных пользователей. Мир LoveCity3D огромен и разнообразен благодаря бесчисленному количеству ярких людей, которые его наполняют. Начать играть
6. Клиентская игра "Blade&Soul"
Клиентская игра "Blade&Soul" - это Action/MMO со зрелищными боями и соблазнительными персонажами! Красивая игра "Blade and Soul" действие которой разворачивается в фэнтезийном мире, основанном на восточной мифологии. Сюжет переносит нас в прекрасную процветающую страну Нарю.
Тьма просочилась в мир и исказила сердца людей. Выжившиме удалось изгнать тьму, но спустя много лет она вновь приникает в мир живых. В игре есть элементы файтинга, что делает бои особенно красочными.В игре доступны четыре расы: Jin, Gon, Lyn и Kun и восемь классов на выбор, которые различаются механикой и элементами интерфейса. Основных навыков у каждого персонажа восемь, а остальные умения лишь улучшают их. Начать играть
7. Клиентская игра "Point Blank"
Клиентская игра "Point Blank": ЗАРЯЖАЙ И РАЗРЯЖАЙСЯ В ЛЮБИМОМ МИЛЛИОНАМИ ОНЛАЙН-ШУТЕРЕ. Сумасшедшая динамика. Оружие для любой тактики. Самые безбашенные бойцы.
Описание
Геймплей достаточно прост: между собой в сессионных битвах сходятся команды спецназа и повстанцев. Поэтому Point Blank относится к тем проектам, где научится играть легко, а вот на оттачивание мастерства могут уйти месяцы и даже годы.
Point Blank — компьютерная игра в жанре массового многопользовательского шутера от первого лица, разработана Zepetto и издана NCsoft в 2009 году, в России и СНГ была издана в 2009 году. В 2010 году совместно с ФКС.
Point Blank стал киберспортивной дисциплиной и до сих пор активно развивается в этом направлении. Игра построена по модели Free-to-play — абонентская плата за доступ к игре отсутствует, игровые бонусы игроку даются за реальные деньги или за очки, выдающиеся в конце игры. Начать играть
Клиентская игра "Crossout - это постапокалиптический MMO-экшн, в котором вы сможете собрать из десятков деталей бронемашину уникального дизайна, а затем сразиться на ней в жарких многопользовательских боях.
• Уникальные машины, созданные самими игроками из доступных частей — от маневренных багги до тяжелых вездеходов на гусеничном ходу и боевых платформ на антигравитационной основе.
• Полная свобода творчества и тысячи возможных комбинаций. Вы можете собрать машину любой формы, используя сотни деталей, разновидностей брони, вооружения и вспомогательных систем.
• Продвинутая модель повреждений: можно отстрелить у вражеской машины любую деталь, и это сразу отразится на ее боеспособности.
• Огромный выбор вооружения: от бензопил, дрелей и пулеметов до ракетных установок залпового огня, летающих дронов и генераторов невидимости.
• Собственная мастерская: создавайте новые усовершенствованные детали и продавайте их на внутриигровом аукционе.
• Торговля между игроками: всё, что вы добыли в бою или собрали в мастерской можно продать на аукционе другим игрокам.
• Свобода тактики и стратегии в бою. Главное - победить и остаться в живых! Начать играть
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Клиентская игра "Black Desert" - ролевая онлайн-игра с огромным бесшовным миром, ориентированная на ураганный экшн и населенная стильными персонажами с уникальной внешностью.
Вас ждут бесконечные приключения и множество увлекательных занятий: торговля, создание предметов, обустройство интерьера домов, и эпические осады с боевыми слонами, пушками и осадными лестницами, требующие слаженной командной работы.
Все это - с ультрасовременной графикой, роскошными пейзажами и динамической погодой.
Преимущества для пользователей:
• В Black Desert каждый игрок сможет подобрать класс себе под стать
• Благодаря системе Non-target и возможности комбинировать между собой различные умения, PvP сражения в Black Desert представляют собой целое искусство
• Разообразие локаций, которые неизменно красивы и, конечно, хранят в себе множество тайн и секретов, готовых открыться только самым пытливым авантюристам
• Осады в игре - настоящий театр боевых действий, где выживают только сильнейшие и многое другое Начать играть
10. Клиентская игра "Aion"
Краткое описание
Aion — это виртуальный мир, где вы, как и тысячи других игроков, создаете своего героя и отправляетесь на поиски приключений в компании верных друзей или в составе целого легиона.
Это история борьбы с грозными балаурами и ожесточенного противостояния светлого и темного миров. Сага о доблести и чести, дружбе и ненависти, об отважных героях и бесконечных битвах, о трагедии целой планеты.
Замерзшие пустыни Асмодеи, зеленые леса Элиоса и пылающие глубины Бездны ждут своих героев. Начать играть
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Краткое описание
Lineage 2 - это не просто онлайн-игра с реалистичной графикой и продуманной системой сражений. Это целый мир, в котором развитие персонажа ничем не ограничено. Тебя ждут зрелищные, масштабные PvP-битвы и самые посещаемые серверы, каждый с онлайном до 5500 игроков одновременно.
Преимущества для пользователей:
• Lineage 2 - легендарная онлайн-игра, которая безостановочно развивается вот уже на протяжении 10 лет. Это населенный фэнтезийными расами онлайн-мир, в котором есть место дружбе и предательству, масштабным сражениям кланов и дуэльным схваткам игроков. Настоящая арена для миллионов людей
• Создавая своего персонажа, пользователь может выбрать из 37 уникальных классов
• Количество зарегистрированных пользователей Lineage 2 превышает 6 миллиона человек. Возраст игроков от 13 до 70 лет
Клиентская игра "Neverwinter" - ММО-игра по знаменитой вселенной Dungeons and Dragons, сюжет которой повествует о событиях, происходящих 1000 лет спустя после магического катаклизма, навсегда изменившего облик земель Faerun.
Описание
Некогда могущественные империи пали, а огромные города превратились в руины населенные монстрами и горстками выживших пытающихся отстроить новые поселения. Игрокам предстоит начать свой путь в городе Neverwinter, чаще называемом "Жемчужиной Севера". Этот город пережил все катаклизмы Берега Меча и был разрушен в ходе извержения вулкана, но сегодня он частично восстановлен, благодаря совместным усилиям людей, дарфов и эльфов. Но некие темные силы хотят помешать восстановлению города!
Neverwinter - самая динамичная и самая захватывающая игра во вселенной D&. Помогите возродить из пепла один из самых любимых городов мира D& Forgotten Realms. Исследуйте и защищайте его. Впечатляющая и динамичная MMORPG поведет вас от осажденных стен Neverwinter к подземным тоннелям, хранящим забытые секреты и потерянные сокровища. Мир Forgotten Realms оживает здесь как никогда.
Что привлекает пользователей в Клиентская игра "Neverwinter" :
• Интереснейший, захватывающий сюжет;
• Работа проекта по модели Free-to-play;
• Многообразие героев и сказочных персонажей игры;
• Возможность исследования, возрождения и защиты целого города;
• Превосходная графика высочайшего уровня не дадут заскучать даже самому искуссному геймеру. Начать играть
Клиентаская игра "Роял флеш покер" - это самый реалистичный покер в мире.
Настоящий холдем, живые персонажи, эмоции, одежда, татуировки и многое другое. Начни играть прямо сейчас!
Описание
Роял Флэш Покер - это качественный бесплатный трехмерный покер, где игроки могут пережить ощущения как за настоящим покерным столом, словно в реальной жизни. Они могут кастомизировать своего персонажа и разнообразно одевать его по своему вкусу. Во время игры, анимированные персонажи движутся, как живые, проигрывают эмоции, трюки и так далее. Игра кроссплатформенная и запущена как в соцсетях, так и в виде скачиваемого клиента (данный оффер). Игра имеет достойные конверсии и отличный ретеншен, что делает этот оффер отлично работающим на длинной дистанции. Начать играть
14. Клиентская игра "Star Conflict
Клиентская игра "Star Conflict - это космическая война трех фракций за обладание всеми тайнами Мудрейших.
Преимущества для пользователей:
• Интересный геймплей
• Отличная графика
• В распоряжении пользователя десятки различных кораблей
• Красивые и увлекательные бои на космических кораблях
• Огромная база игроков
• Большое количество несюжетных миссий и заданий
• Великолепное звуковое сопровождение Начать играть
15. War Thunder
War Thunder – клиентская онлайн-игра, которая перенесет вас во времена Второй мировой войны.
Игроку предстоит стать одним из многочисленных участников исторических сражений на воде, земле и в воздухе.
Особенности игры "War Thunder":
• Разнообразные PvP-режимы масштабных баталий.
• Настройки управления, дающие возможности играть и получать удовольствие как начинающим игрокам, так и опытным пилотам.
• PvE-контент как для одиночной, так и для совместной сетевой игры: "Динамическая кампания", "Отдельные миссии", "Редактор миссий" и другие режимы.
• Множество детально воссозданных моделей самолетов.
• Впечатляющая графика, прекрасная оркестровая музыка. Начать играть
16. Браузерная игра "Carnage"
"Carnage" - бесплатная многопользовательская ролевая онлайн игра, которая перенесет вас в мир Средневековья с его бесконечными войнами и рыцарскими поединками.
Описание
В игре нет привычных фэнтезийных персонажей – эльфов и орков. Кто-то посчитает это большим упущением, а те, кто уже сыт по горло орками, эльфами и гномами, по достоинству оценят её мрачную средневековую атмосферу и классическую систему боя. Непредсказуемые повороты сюжета и хорошо продуманная игровая вселенная предоставляют большие возможности для развития персонажа. Здесь под каждым соперником скрывается живой игрок, а исход любого боя непредсказуем.
Желаешь ли ты служить Порядку или сеять Хаос, нести Свет или сгущать Тьму, как ты хочешь играть онлайн - убивать или исцелять, торговать или наставлять - решать тебе.
Преимущества для пользователей:
• Невероятно насыщенный процесс игры
• Клановые войны
• Борьба и интриги
• Помощь наставников на начальных этапах игры
• Тайны древних подземелий
• Прекрасные богини и справедливые боги Начать играть
17. Браузерная игра "Hero Rage"
Браузерная игра "Hero Rage" - это новая бесплатная MMORPG перенесёт вас в красочный мир борьбы и фантазий, мир злобных монстров и массового PvP.
Описание
На цыплячьих бегах давно бывали? Чудеса творили, в пещеру гоблинов лазили, на ледяной трон карабкались? А ещё можно переодеть побеждённого врага в обезьянку или вылить на него ведро воды. И кстати, как насчёт своего личного босса?
В “Hero Rage” вам не придется думать над выбором класса, здесь в вашем распоряжении не один персонаж, а целый отряд. У вас будут и танки, и хилеры, и дамагеры, и баферы. Гномы, тёмные эльфы, демоны, и даже целый огр-маг. И человеки, разумеется, куда же без них.
Вперёд, к приключениям!
Что привлекает пользователей в игре "Hero Rage" :
• Приятно удивляет количество инстансов в игре. За каждый ресурс надо будет с кем-то повоевать.
• Снаряжение можно купить один раз, и всю игру его синтезировать, зачаровывать, усиливать (точить), вставлять камни. И в три клика передать все улучшения другому предмету, если вы раздобыли что-то из редкого сета.
• За право убить мирового босса придётся драться с другими игроками. Но для интровертов есть свой личный босс, а по мере роста уровня вы обзаведётесь уже несколькими боссами, на которых никто не посягнёт.
• Нет предела утолению кровожадных инстинктов. Массовые PvP бои (Оборона высоты, Битва гильдий, Побоище) запускаются по нескольку раз каждый день.
• Наши гильдии — не просто надпись над головой и дополнительный чат. Гильдийный босс, тайники, исследования, похищение сокровищ и гильдийный магазин — всё это не только интересно, но и полезно. А в совместном заплыве на неделю можно не только помахать веслом и подтолкнуть вперёд корабль своей гильдии, но и дать веслом по башке конкуренту, чтобы его судёнышко отправилось назад.
• Членство в победившей гильдии даёт ощутимые бонусы. А её глава может дать самым надоедливым врагам смешные титулы, чтобы над ними потешался весь сервер.
• Повышать мощь героев только шмотом и изменением ранга — вчерашний день. В “Hero Rage” есть ещё и горнило, супер-оружие, влияние питомцев, талисманы и артефакты, не говоря уж об аурах.
• Здесь можно выбирать среди множества питомцев, от дракона до пингвина (да-да, котики там тоже есть). И бега питомцев - это действительно забавно.
Краткое описание
PANZAR - эталон онлайн игры: командные PvP сражения, прекрасная графика и развитые элементы RPG. Пора играть бесплатно и одерживать победы!
Описание
PANZAR - это уникальный сплав командного сетевого экшена с ролевыми элементами. Основу геймплея составляют командные сражения на различных аренах, за которые персонажи получают опыт и деньги. В перерывах между боями, игрок занимается развитием своего персонажа: прокачивает новые умения, покупает и улучшает доспехи.
Существуют различные игровые режимы:
• Игровой режим «Доминация»
• Игровой режим «Царь горы»
• Игровой режим «Осада»
• Игровой режим «Метеор» Начать играть