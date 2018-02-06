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    Вт., 6 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Шуруповерт
    • Borisich Вчера в 20:50 «Ответить»
      Хочу купить шуруповерт, дома пригодится, но затрудняюсь с выбором. Есть очень дорогие модели, а есть такие дешевые, что аж подозрительно. Покупать дорогой инструмент - денег жалко, а брать дешевый страшно, что может сломаться в первый месяц. Может кто посоветует какой-нибудь средний вариант для домашнего использования?
      • Marker Вчера в 21:17 «Ответить»
        Можно взять дешевый и он прослужит долго, а можно купить и дорогой, а он сломается через месяц. Тут еще будет зависеть от того, как вы будите им пользоваться, просто иногда дома что-то прикрутить или профессионально.
        • Izolda Вчера в 21:39 «Ответить»
          Поговорку слышали - Скупой платит дважды? Если нужен шуруповерт на годы, а не недели, тогда выбирайте среди известных марок. Но учтите, у известных марок есть серия обычных и профессиональных инструментов, если вам всего лишь для дома - обычного вполне хватит.
        • Alexan Вчера в 21:47 «Ответить»
          Мне тоже интересен этот вопрос. Мы дома ремонт затеяли, хотим гипсокартоном кое-где стены и потолок обшить. Делать все собираемся сами, с материалом проблем нет, а вот инструмент нужно покупать, не будем же мы крутить сотни шурупов отверткой. Нужно тоже купить шуруповерт аккумуляторный, в Москве смотрел на Бошевский, но так и не купил. А дома нашел такой же на этом сайте, хочу заказать. Мне всегда нравилось качество фирмы Bosch.
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