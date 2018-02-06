Хочу купить шуруповерт, дома пригодится, но затрудняюсь с выбором. Есть очень дорогие модели, а есть такие дешевые, что аж подозрительно. Покупать дорогой инструмент - денег жалко, а брать дешевый страшно, что может сломаться в первый месяц. Может кто посоветует какой-нибудь средний вариант для домашнего использования?
Можно взять дешевый и он прослужит долго, а можно купить и дорогой, а он сломается через месяц. Тут еще будет зависеть от того, как вы будите им пользоваться, просто иногда дома что-то прикрутить или профессионально.
Поговорку слышали - Скупой платит дважды? Если нужен шуруповерт на годы, а не недели, тогда выбирайте среди известных марок. Но учтите, у известных марок есть серия обычных и профессиональных инструментов, если вам всего лишь для дома - обычного вполне хватит.
Мне тоже интересен этот вопрос. Мы дома ремонт затеяли, хотим гипсокартоном кое-где стены и потолок обшить. Делать все собираемся сами, с материалом проблем нет, а вот инструмент нужно покупать, не будем же мы крутить сотни шурупов отверткой. Нужно тоже купить шуруповерт аккумуляторный, в Москве смотрел на Бошевский, но так и не купил. А дома нашел такой же на этом сайте, хочу заказать. Мне всегда нравилось качество фирмы Bosch.