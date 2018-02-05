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    Тема: Диплом на заказ, Кто-нибудь пользовался данной услугой?
    • Сегодня! VALKO Cегодня в 18:55 «Ответить»
      тут такой у меня очень щипитильный вопрос назрел: а кто-нибудь пользовался такой услугой как диплом на заказ? Или может кто из знакомых заказывал себе написания диплома? Не могли бы вы посоветовать проверенное агенство или человека который этим занимается?
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