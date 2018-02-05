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    Пн., 5 февраля 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Цены на новостройки
    • Сегодня! Manrad Cегодня в 17:55 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста нормальный портал на котором можно найти актуальные цены на новостройки в нашем регионе. Желательно без регистрации если возможно.
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