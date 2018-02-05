Посмотрите вот тут замечательные кабели различные МКЭКШв https://n-kabel.ru/catalogue/kabely_mkekshv/ Мне у них понравился и широкий ассортимент и вполне приятные цены на всё это дело. Если что вам там всё подскажут и покажут кстати. Очень приятные люди с которыми я лично сотрудничаю уже продолжительное время и пока к счастью никаких проблем не возникало, можно всё смело брать себе и думаю вы ни разу об этом не пожалеете, но смотрите сами конечно, может найдёте себе подходящие кабели, что вам подойдут)