У меня умер дедушка в столице. Просил его кремировать после смерти, быть захороненным в землю не хотел категорически. Последнее его желание я, в любом случае, исполню, но вот столкнулась с проблемой кремации в Московском регионе. Боялась, что это выйдет очень дорого, потом нашла на сайте https://xn--80apkrlg.xn--p1ai/ довольно приемлемую цену. Скажите, такая стоимость исходит от того, что это государственная служба и там нет накруток? Или отчего такая разница? Если сравнить с другими ценами частных служб и этой, то разница существенная