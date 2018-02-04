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    Вс., 4 февраля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Хороший врач невролог
    • Сегодня! Кончерса Cегодня в 17:46 «Ответить»
      Для мамы, нужно найти хорошего врача, специалиста в неврологии.
      Итак, я хочу узнать о том где искать мне такого специалиста, проблема по истине говоря не из простых, по этому и интересуюсь поиском и выбором хорошего специалиста своего дела.
      • Сегодня! Персер Cегодня в 18:09 «Ответить»
        Обратитесь в Галавную Медицинскую Клинику, думаю что именно там вы и найдете по истине качественные услуги в области специалистов неврологов.
        Советую заглянуть к ним на сайт, стоит сказать что там как раз и можно нескольких хороших специалистов своего дела найти.
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