Для мамы, нужно найти хорошего врача, специалиста в неврологии.
Итак, я хочу узнать о том где искать мне такого специалиста, проблема по истине говоря не из простых, по этому и интересуюсь поиском и выбором хорошего специалиста своего дела.
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