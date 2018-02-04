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    Вс., 4 февраля 2018г.
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    Тема: Чехол
    • Сегодня! Мальвинка Cегодня в 12:28 «Ответить»
      Ребята где купить чехол для iphone x? Подскажите хороший интернет магазин с большим выбором, адекватными ценами ну и естественно с отличным качеством. Заранее благодарна.))))
      • Сегодня! Самаль Елена Cегодня в 12:53 «Ответить»
        Недавно покупала мужу в мастерской аксессуаров Cosso, приличный выбор цены от качества зависят, чехол-флип Bouletta из натуральной кожи обошелся в 4200. Но оно того стоит.
        • Сегодня! Владая Cегодня в 13:07 «Ответить»
          В прошлом году себе покупала UAG Plasma Series Case для iPhone X красный Magma качество отличное, за свой айфон спокойна никакое падение не страшно, максимальная защита. Покупала в айкасес за 2990.
          • Сегодня! Варварочка Cегодня в 13:41 «Ответить»
            Мне тоже надо чехол купить, пожалела денег купила самый дешевый силиконовый вот его и хватило на 2 месяца. Смотрела цены на чехлы для iPhone X в интернет магазине http://prooriginal.ru/categories/apple-iphone-x-10 . Видела противоударные и кожаные с неплохими скидками. Достаточно интересных вариантов но пока не могу определится с выбором так как все по своему хороши.
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