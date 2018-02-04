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    Вс., 4 февраля 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Хочу заказать металоконструкцию
    • Oldmen65 Вчера в 18:59 «Ответить»
      Металлические конструкции где купить на заказ? Мне нужны не стандартные, и типа решетки, тоже по моих чертежах
      • Сегодня! Klinton Cегодня в 00:02 «Ответить»
        нк сварить можно, типа заказать сварщик все сделает, ну а трубы то нужно заказывать где то типа на металобазах, наверное.
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