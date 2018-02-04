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Вс., 4 февраля 2018г.
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Форум: Детишки и их делишки
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Тема: Дезинфекция квартиры
Форум:
Детишки и их делишки
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Тема:
Дезинфекция квартиры
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VALKO
Вчера в 18:55
«Ответить»
Вопрос молодым семьям! Вы бы воспользовались услугой дезинфекции квартиры перед выпиской новорожденного из роддома? И где заказать
Сегодня!
Lazik665
Cегодня в 00:01
«Ответить»
нет. это глупо, думать что ребенок должен быть в стерильной квартире.
да и толку: уже через несколько часов вся эта стерильность уже будет "коту под хвост
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