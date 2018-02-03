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    Сб., 3 февраля 2018г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: поломалась стиралка
    • tomacka Вчера в 22:21 «Ответить»
      Стиральная машина перестала греть воду.Все операции выполняет как положено,только вот вода холодная.Что может быть?
      • lora 72 Вчера в 23:37 «Ответить»
        Скорее всего у вас перегорел тэн.Поэтому воду не греет.Нужно вызвать мастера.
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