Здравствуйте!
Я езжу на Chevrolet Cruze уже 7 лет. Недавно попал в ДТП, виновник аварии врезался в меня на Land Cruzer Prado и снес левое переднее крыло, надколесник, бампер. Все оформил, поехал в страховую, сделал там экспертизу - в общем за все это они насчитали и выплатили мне 10000. Повторюсь, у меня не восстанавливаемое левое переднее крыло, бампер (все крепежи разорваны) и надколесник. Ремонта по сути на 40000 в лучшем случае. Так вот, подскажите, в какую компанию по независимой оценке автомобиля после ДТП лучше обратиться? Хочется сделать нормальную экспертизу, чтобы потом не мотаться годами по судам. Москва и МО.