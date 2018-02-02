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    Пт., 2 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Альпийская горка
    • Сегодня! julkae Cегодня в 14:40 «Ответить»
      Хочу на лето в своем загородном доме сделать альпийскую горку, но хочется это сделать из меотиса, подскажите, где можно заказать подобный материал?
      • Сегодня! serezha777 Cегодня в 15:05 «Ответить»
        Да, не могу с вами не согласиться действительно меотис, как природный камень смотрится ярко и на альпийских горках и для оформления ландшафтного дизайна. Мы себе как раз в том году заказывали его в http://kamenplitka.ru/meotis/ у них есть выбор и цены приемлемые.
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