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    Пт., 2 февраля 2018г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Покупка квартиры
    • Сегодня! Lemonchello Cегодня в 13:59 «Ответить»
      Всем привет ! Подумываем с женой о покупке квартиры где-то в Киеве, пока присмотрели парочку вариантов в Петровском Квартале http://novbud.com.ua/, понравилось тем что на территории ЖК есть все нужно для жизни. Очень красиво, уютно, как маленькая отдельная страна. Главным плюсом этого ЖК считаю отсутствие городской суеты, что меня привлекло больше всего.
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