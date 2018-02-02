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    Пт., 2 февраля 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Бизнес в сфере клининговой компании
    • Сегодня! Igor33 Cегодня в 10:27 «Ответить»
      Здравствуйте,хотел бы заняться бизнесом в сфере чистки квартир . У кого нибудь есть такой опыт, трудно ли это сделать, что нужно , где достать все необходимое и тд?
      • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 12:40 «Ответить»
        Выбор формы собственности будет во многом определяться вашей ориентацией на целевую аудиторию:ИП, если основное внимание предполагается уделять уборке помещений, принадлежащих частным лицам.ООО, если планируется преимущественно сотрудничать с корпоративными клиентами.
        • Сегодня! Stillman Cегодня в 15:53 «Ответить»
          В этом бизнесе не требуются лицензии и разрешения, и начальный этап стоит не очень много. Так что для того, хочет без крупных вложений открыть свой бизнес, клининговая компания может оказаться идеальным вариантом.No то что vam нужно будет приобрести профессиональные моющие средства, это точно.Для этого можете обратиться в http://avuar.org/ .Сфера деятельности компании,это производство чистящих средств современного поколения, без которых не обходится профессиональная уборка помещений.
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