Доброго дня всем, хочу заниматься продажей разных вещей из китая. Пока еще узнаю тонкости .Интерсуют вопросы: что лучше продовать , как продовать, как заказать и получить товар из китая в большем объеме и тд. Подскажите если кто занимается похожим бизнесом .
Несмотря на то, что Китай крупнейший в мире производитель и поставщик различных товаров, логистические услуги здесь отличаются некоторым своеобразием. В индексе эффективности логистики Всемирного банка, Китай занимает только 27-е место.
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