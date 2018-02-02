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    Пт., 2 февраля 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Бизнес в Китае.
    • Сегодня! Igor33 Cегодня в 09:50 «Ответить»
      Доброго дня всем, хочу заниматься продажей разных вещей из китая. Пока еще узнаю тонкости .Интерсуют вопросы: что лучше продовать , как продовать, как заказать и получить товар из китая в большем объеме и тд. Подскажите если кто занимается похожим бизнесом .
      • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 12:34 «Ответить»
        Несмотря на то, что Китай крупнейший в мире производитель и поставщик различных товаров, логистические услуги здесь отличаются некоторым своеобразием. В индексе эффективности логистики Всемирного банка, Китай занимает только 27-е место.
        • Сегодня! Stillman Cегодня в 15:29 «Ответить»
          Из Китая в Россию доставить товары можно практически любыми видами транспорта, важно только соотнести их особенности, а также сроки и стоимость перевозки.Но одно здесь ясно , что без помощи специалистов этой отросли вам не обойтись . Рекомендую зайти на этот сайт http://express-logistica.ru/ .Заполните форму и получите консультацию бесплатно.Они занимаются экспресс авиа доставкой грузов из России в Китай и из Китая в Россию
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