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Пт., 2 февраля 2018г.
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Тема: Модельки техники
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Сегодня!
VALKO
Cегодня в 00:37
«Ответить»
кто то покупал модели техники, а именно танков, типа сделай сам, видел просто много катих в ютюбе, а где можно купить, именно танки, хотел бы сделать себе
Сегодня!
Klinton
Cегодня в 03:28
«Ответить»
С картона знаю делают, типа качаеш выкройку, пичатаеш и делаешь все. Но ето реально сложно, если очень дитальная модель.
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