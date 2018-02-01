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    Чт., 1 февраля 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Дизайн ванной комнаты
    • New! Diademka Cегодня в 17:47 «Ответить»
      Всем привет, мы с мужем потихоньку делаем ремонт в квартире своими силами, сейчас думали заняться ремонтом ванной комнаты. Только не хочется банально выкладывать все однотонной плиткой, хочется чего-то оригинального и необычного, может у вас есть идеи как разнообразить интерьер ванной комнаты?
      • New! Diesel Cегодня в 17:54 «Ответить»
        Так в ванной комнате особо не разгуляешься, но можно выбрать несколько видов и цветов плитки, повесить большое зеркало и придумать что-то необычное с освещением, я когда делал ремонт, просто шел в строительный магазин и выбирал то, что понравится уже на месте.
        • New! Melodia Cегодня в 18:16 «Ответить»
          Тяжело советовать на свое усмотрение, ведь вкусы у всех разные и, как говорится, о них не спорят. Цветовое решение может быть совершенно разное, начиная от светлых оттенков, заканчивая темно-серым, главное это качество материалов. А вот для маленькой комнаты очень важно наличие нескольких источников освещения, желательно устанавливать их возле или напротив зеркал, а что бы внести изюминку, можно присмотреть стильные аксессуары для ванны, магазин с такими товарами гляньте на этом сайте http://kuhnya-vanna.ru/shop/c13.aksessua...a_nastennye.htm
          • New! Malovichko Cегодня в 18:28 «Ответить»
            Так может лучше обратиться к услугам профессионального дизайнера? Вам разработают оригинальный проект, а вы уже по мере возможности воплотите его в реальность, обойдется это не сильно дорого, но тогда пространство распланируют максимально грамотно и удобно.
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