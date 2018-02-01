Аравийский полуостров известен на весь мир самым богатым государством под названием Катар. Эта арабская страна может похвастаться невообразимой роскошью и при всём этом исключительной безопасностью. Гостиничный и ресторанный сервис здесь находится на высшем уровне. Данная сфера развивается невероятными темпами, а компании с мировым именем регулярно ищут персонал в новые отели, рестораны, бутики. Работа в Катаре привлекает россиян не только достойным заработком, а и возможностями получения международного опыта и самореализации как специалиста в отельно-ресторанном бизнесе. К тому же стать сотрудником известных крупных компаний не так уж сложно с помощью агентства по трудоустройству за рубежом. Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/rabota-v-katare/