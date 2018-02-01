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    Чт., 1 февраля 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Женское бельё на пышные формы
    • Сегодня! Ирина Зинина Cегодня в 10:16 «Ответить»
      Форумчанки, делюсь своей проблемой - у меня большая грудь и я постоянно в поисках хорошего бюстгальтера. Скоро уже коллекция будет в шкафу, а удобной модели так и не подобрала. В магазине ничего нормального не могу себе найти - не у всех производителей есть мой размер, а если есть, то бельё совсем не красивое. Посоветуйте, где посмотреть большие размеры бюстгальтеров, чтоб они качественные были и красивые.
      • Сегодня! Gorinda Cегодня в 10:47 «Ответить»
        У меня тоже грудь немаленькая, но я нахожу себе всегда бельё. Последний раз покупала в Дефиле два комплекта - качество очень понравилось. Может Вы просто не правильно себе подбираете модели, что Вам в них не комфортно. Для пышной груди нужно, чтоб бретельки были широкие и лиф был с вертикальными косточками. К тому же бельё для повседневной носки и для особых случаев - это разное бельё. На каждый день покупайте более комфортное, закрытое, чтоб не было дискомфорта.
        • Сегодня! ANNAC Cегодня в 11:01 «Ответить»
          Я в Бонприксе пару раз покупала - там есть модели для большой груди. Два подошло идеально, один - не понравился мне. Ещё заказывала с Victoria's Secret - хорошие бюстгальтеры и купальники у них тоже отличные.
          • Сегодня! РУзочка Cегодня в 11:15 «Ответить»
            Автор, а Вы по интернет-магазинам смотрите? В обычных магазинах белья не всегда есть хороший ассортимент. Я часто себе нахожу нужные размеры и модели именно в интернете. Тоже сейчас ищу себе хороший лифчик 90d, в магазине https://goo.gl/aPcFGa как раз подбираю себе - нужен шоколадного цвета, чтоб комплект получился. Хочу сразу две модели купить - праздничный вариант и для повседневной носки.
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