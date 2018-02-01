Форумчанки, делюсь своей проблемой - у меня большая грудь и я постоянно в поисках хорошего бюстгальтера. Скоро уже коллекция будет в шкафу, а удобной модели так и не подобрала. В магазине ничего нормального не могу себе найти - не у всех производителей есть мой размер, а если есть, то бельё совсем не красивое. Посоветуйте, где посмотреть большие размеры бюстгальтеров, чтоб они качественные были и красивые.
У меня тоже грудь немаленькая, но я нахожу себе всегда бельё. Последний раз покупала в Дефиле два комплекта - качество очень понравилось. Может Вы просто не правильно себе подбираете модели, что Вам в них не комфортно. Для пышной груди нужно, чтоб бретельки были широкие и лиф был с вертикальными косточками. К тому же бельё для повседневной носки и для особых случаев - это разное бельё. На каждый день покупайте более комфортное, закрытое, чтоб не было дискомфорта.
Я в Бонприксе пару раз покупала - там есть модели для большой груди. Два подошло идеально, один - не понравился мне. Ещё заказывала с Victoria's Secret - хорошие бюстгальтеры и купальники у них тоже отличные.
Автор, а Вы по интернет-магазинам смотрите? В обычных магазинах белья не всегда есть хороший ассортимент. Я часто себе нахожу нужные размеры и модели именно в интернете. Тоже сейчас ищу себе хороший лифчик 90d, в магазине https://goo.gl/aPcFGa как раз подбираю себе - нужен шоколадного цвета, чтоб комплект получился. Хочу сразу две модели купить - праздничный вариант и для повседневной носки.