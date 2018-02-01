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    Чт., 1 февраля 2018г.
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    Форум: Музыкальный форум
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    Тема: Музыка для машины
    • Сегодня! Krutoy Cегодня в 09:23 «Ответить»
      Привет всем, поделитесь инфой, где можно скаканат музыку для авто, в хорошем качестве и бесплатно ? В интернете полно таких , но ни один не удовлетворил меня.
      • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 11:30 «Ответить»
        Ученые пришли к выводу, что от того, какую музыку человек слушает за рулем, зависит его внимание к ситуации на дороге и, как следствие, шансы попасть в ДТП.
        • Сегодня! Igor33 Cегодня в 15:08 «Ответить»
          Я предпочитаю сам находит музыку в интернете, собрать альбом и записать на диск . Для этого конечно нужен хорший сайт, где можно все это сделать бесплатно и качественно.После долгих поисков я нашел этот http://mirtune.net/ сайт и с тех пор работаю только с ним .
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