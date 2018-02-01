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    Чт., 1 февраля 2018г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Xiaomi Mi Band 2
    • Сегодня! Igor33 Cегодня в 08:17 «Ответить»
      Доброго дня форумчане ,недавно купил Xiaomi Mi Band 2, все работало , вдруг перестал подключается к телефону. Ни как не могу исправить, кто нибудь сталкивался с этим , помогите, подскжаите .
      • Сегодня! Krutoy Cегодня в 11:14 «Ответить»
        Отличный браслет. По функционалу-необходимый минимум. По цене-дешевле только "дикий" кетай.) Пользуюсь второй месяц-ни одного нарекания. Брал для мониторинга сердца-максимум 10% ошибок
        • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 14:06 «Ответить»
          Для подключения к смартфону фитнес-браслета от Xiaomi используется технология Bluetooth, а сопряжение устройств выполняется на уровне программы Mi Fit, хотя первое сопряжение можно попробовать сделать и через стандартное меню Bluetooth подключений в настройках телефона.Рекомендую зайти на этот https://evilinside.ru/ сайт и почитать способы решение проблемы .
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