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Чт., 1 февраля 2018г.
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lora 72
Вчера в 20:12
«Ответить»
захотела поставить на свою тойоту хорошие литые диски. где можно заказать недорого чтобы было?
mala7
Вчера в 22:17
«Ответить»
ну это не проблема. в шинном центре можно подобрать. и цены там невысокие.
maLY99
Вчера в 23:49
«Ответить»
я себе покупала зимнюю резину в магазине https://
www.moreshin.com.ua/
сразу на неё и диски взяла там же. выбор большой, подобрать можно хороший вариант. доставка есть и самовывоз.
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