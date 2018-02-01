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    Чт., 1 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: дорожки у бассейна
    • tomacka Вчера в 20:07 «Ответить»
      сделали ещё осенью на даче бассейн, осталось сделать дорожки вокруг него. из чего посоветуете?
      • mala7 Вчера в 22:20 «Ответить»
        чтобы не скользили и грязь не собиралась. можно прорезиненые.
        • svet13 Вчера в 23:43 «Ответить»
          здравствуйте, есть специальные грязезащитные модульные покрытия, которые подойдут для дорожек возле бассейнов. я себе заказывала в фирме http://kontrolpol.ru/ доставили и уложили сами. я довольна.
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