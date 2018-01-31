Железнодорожные перевозки из Китая в Россию осуществляет компания Gedabox, вот их сайт https://gedabox.com/zhd_dostavka/ Мне кажется, что именно железнодорожные, а не авиа или автоперевозки будут выгоднее. Ну тут опять же нужно учитывать, как быстро вы хотите получить товар. Можете связаться с менеджером и узнать все подробности и условия перевозок.
Мы заказывали экспресс доставку спортивных товаров перед новогодними праздниками. Пользовались услугами компании Paritet. Доставили все за 6 дней, правда за такую быструю доставку мы солидно заплатили.