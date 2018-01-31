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    Ср., 31 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Доставка мотоциклов
    • New! Диденко Cегодня в 17:37 «Ответить»
      Хотим купить несколько мотоциклов питбайков для проката. Нашли поставщика в Китае. Теперь вопрос стоит в том, как их доставить. Кто-нибудь знает хорошие проверенные компании по доставке?
      • New! Самсонова Cегодня в 17:47 «Ответить»
        Я знаю одну фирму, называется TopChinaOpt. У них можно заказывать поставку, как мелкими партиями, так и крупными. Цена будет зависеть от того, какой способ перевозки вы выберете.
        • New! Антон Фомин Cегодня в 17:58 «Ответить»
          Железнодорожные перевозки из Китая в Россию осуществляет компания Gedabox, вот их сайт https://gedabox.com/zhd_dostavka/ Мне кажется, что именно железнодорожные, а не авиа или автоперевозки будут выгоднее. Ну тут опять же нужно учитывать, как быстро вы хотите получить товар. Можете связаться с менеджером и узнать все подробности и условия перевозок.
          • New! Zebro Cегодня в 18:06 «Ответить»
            Мы заказывали экспресс доставку спортивных товаров перед новогодними праздниками. Пользовались услугами компании Paritet. Доставили все за 6 дней, правда за такую быструю доставку мы солидно заплатили.
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