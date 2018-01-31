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    Ср., 31 января 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Образовательные мероприятия.
    • Сегодня! Tamavil Cегодня в 14:07 «Ответить»
      Есть в интернете сервисы какие-то, на которых можно находить информацию о различных лекциях, семинарах, выставках и других подобных мероприятиях в своем городе?
      • Сегодня! Froinivim Cегодня в 14:13 «Ответить»
        Я и сам пытался долго какой-то такой сервис найти, но безуспешно, так что обо всех подобных событиях узнаю в основном от друзей. Иногда в интернете ищу, куда сходить, но это не очень удобно.
        • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 14:22 «Ответить»
          А мне лично кажется, что и без всяких сервисов обойтись можно, просто вступите в различные группы на образовательную тематику в социальных сетях, и все, там ведь очень часто анонсируют мероприятия различные.
          • Сегодня! Fades Cегодня в 14:29 «Ответить»
            Не слышали про российское общество Знание? Вот сайт этого общества - http://www.znanierussia.ru/ , и там есть календарь событий, можете посмотреть, возможно найдете для себя какие-то интересные мероприятия. В принципе это достаточно удобный способ о мероприятиях узнавать. Ну и подписаться на какие-то группы в соцсетях тоже, думаю, стоит.
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