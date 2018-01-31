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    Ср., 31 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Лицензия для аптекы .
    • Сегодня! Igor33 Cегодня в 08:51 «Ответить»
      Добрый день, трудно ли начинать бизнес в сфере медицины , например хотел бы открыть аптеку , важно ли для этого иметь медицинское образование. Напишите пожалуйсто все нюансы кто разбирается, потом решу взяться за это дело или нет .
      • Сегодня! Stillman Cегодня в 11:27 «Ответить»
        Нужно получить лицензию на торговлю лекарствами в розницу,получить разрешение пожарной службы,обратиться в СЭС и получить санитарный паспорт помещения и разрешение на его использование в качестве аптеки.
        • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 14:40 «Ответить»
          Согласно действующему законодательству Российской Федерации деятельность аптек, а также аптечных киосков и складов подлежит обязательному лицензированию. Данная норма регулируется Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».Если хотите открыть аптеку, можете обратиться к http://medfs.ru/ для получение лиссэнции.Обратившись к ним, вы получаете услуги высококвалифицированных профильных специалистов в области лицензирования
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