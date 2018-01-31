Добрый день, трудно ли начинать бизнес в сфере медицины , например хотел бы открыть аптеку , важно ли для этого иметь медицинское образование. Напишите пожалуйсто все нюансы кто разбирается, потом решу взяться за это дело или нет .
Нужно получить лицензию на торговлю лекарствами в розницу,получить разрешение пожарной службы,обратиться в СЭС и получить санитарный паспорт помещения и разрешение на его использование в качестве аптеки.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации деятельность аптек, а также аптечных киосков и складов подлежит обязательному лицензированию. Данная норма регулируется Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».Если хотите открыть аптеку, можете обратиться к http://medfs.ru/ для получение лиссэнции.Обратившись к ним, вы получаете услуги высококвалифицированных профильных специалистов в области лицензирования