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    Ср., 31 января 2018г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Квадрокоптер в подарок
    • Klinton Вчера в 21:06 «Ответить»
      Хочу купить Радиоуправляемый квадрокоптер . Стоит покупать? Понравится парню в 15 лет? Мне нужно на подарок.
      • Сегодня! VALKO Cегодня в 02:16 «Ответить»
        Кто его знает, бывают такие мальчики, которые в15 лет плюшевых мишек спать укладывают. Надо смотреть по повадкам мальчика, что ему нравиться.
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