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    Ср., 31 января 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Пушка для потолков
    • Klinton Вчера в 20:38 «Ответить»
      Подскажите какую купить электро тепловую пушку квт для монтажа натяжных потолков. Что бы и по мощности хватило, и по деньгам не дорого было
      • Сегодня! Oldmen65 Cегодня в 02:15 «Ответить»
        ну если будет не дорогоя, но ето очень вряд ли что будет хорошая, тут нужно понимать, либо дорого либо качество такое себе (((
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