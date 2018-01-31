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    Ср., 31 января 2018г.
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    Тема: Где купить недорогие картриджи для принтеров, подскажите интернет магазин
    • Lazik665 Вчера в 20:08 «Ответить»
      возможно есть не оригинал, а какой-то аналог? последний раз покупала за баснословные деньги, а картридж сломался буквально через месяц.
      • Сегодня! Klinton Cегодня в 02:14 «Ответить»
        На алиэкспр покупать нельзя - откровенный обман. Можно купить просроченные, они исправно работают . Главно не китай.
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