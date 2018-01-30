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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Выбор драгоценного камня
    • New! Gruffalo Cегодня в 18:24 «Ответить»
      Скоро у нас с супругой пятнадцатая годовщина свадьбы. Хочу ей сделать незабываемый подарок. Решил купить кольцо с драгоценным камнем. Вот только я не совсем разбираюсь в камнях, поэтому решил посоветоваться на форуме. Подскажите, какие драгоценные камни больше всего нравятся женщинам?
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