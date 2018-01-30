Добрый день , идет подготовки к открытию новой клиники . Как менекер мне поручено отыскать компанию которая занимается продажей медоборудование разного направления, чтобы было качественно и выгодно по цене. Посмотрел несколько вариантов , рашил и здесь поинтересоваться .Так что если есть предложение то пишите .
Получить оборудование, необходимое для работы частной медицинской клиники или отдельного кабинета, совсем несложно. Достаточно связаться с квалифицированным поставщиком, предварительно составив смету товаров, которые вам понадобятся.
На рынке представлено множество компаний, готовых помочь в данном вопросе, но старайтесь отдавать предпочтение проверенным вариантам, ведь есть фирмы, которые уже не первый год работают в сфере поставок медицинского оборудования и давно доказали свою состоятельность.Например http://diamedcom.ru/ ведущий поставщик медицинского оборудования с 1992 года на территории РФ и является официальным дистрибьютором ряда ведущих зарубежных компаний.