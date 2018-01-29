Мы недавно открыли новое кафе, пока еще только набираемся опыта в деле привлечения клиентов. Кухня у нас вкусная, в помещении чисто и уютно. Но сами понимаете, конкуренция в этом секторе огромная. Нужно время, чтобы люди о нас узнали и полюбили к нам ходить. Сейчас пытаемся опробовать новинки в меню. Хотим информировать посетителей о них с помощью тейбл-тентов с описанием блюда и фотографиями. Я нашел фирму, где можно купить тейбл-тенты http://www.akril-lazer.ru/category/12/te...-menyukholdery. Подскажите еще другие варианты, чтобы я мог сравнить цены.