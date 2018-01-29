Насчет уличных моделей советую конечно уточнить, а вот усиленное полотно для проектора в офис мы заказывали тут - http://www.avplustv.ru/mw/makescreen/ просто часто его переносим, по этому решили перестраховаться, в надежде что прослужит дольше предыдущего полотна. Еще понравилось что там широкий выбор полотен специальных, для 3D проекций. В будущем хотим и такое заказать, чтобы презентации нового уровня делать. Цена на них конечно кусается, зато эффект и качество в котором мы убедились уже - того стоит!