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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Купить прочное полотно для проектора
    • Сегодня! Kaustos Cегодня в 12:46 «Ответить»
      Где купить усиленное полотно для проектора, будет висеть на улице по этому нужно качетвенное
      • Сегодня! garoshka007 Cегодня в 13:25 «Ответить»
        Насчет уличных моделей советую конечно уточнить, а вот усиленное полотно для проектора в офис мы заказывали тут - http://www.avplustv.ru/mw/makescreen/ просто часто его переносим, по этому решили перестраховаться, в надежде что прослужит дольше предыдущего полотна. Еще понравилось что там широкий выбор полотен специальных, для 3D проекций. В будущем хотим и такое заказать, чтобы презентации нового уровня делать. Цена на них конечно кусается, зато эффект и качество в котором мы убедились уже - того стоит!
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