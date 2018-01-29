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    Пн., 29 января 2018г.
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    Форум: Религия
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    Тема: Православные похороны
    • Сегодня! darin Cегодня в 12:00 «Ответить»
      Всем доброго времени суток! Как правильно организовать похороны?
      • Сегодня! sabarina Cегодня в 13:15 «Ответить»
        Здравствуйте, а вы сами что-ли хотите заняться организацией похорон?? А вы сможете хоть? Это очень сложное и не самое приятное дело. Если вам предстоят похороны, то советую вам обратиться в агентство. Вот, например, скоро открытие официальной ритуальной службы у нас здесь в Нижнем Новгороде.
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