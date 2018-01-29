Мне для нужд предприятия нужна машина, которая будет хорошо выглядеть, и не сломается в самый неподходящий момент. Вот только денег не особо много на это есть сейчас. Может, взять что-то в кредит? Как считаете?
Насчёт машины я согласен - она очень неплохая. Но зачем кредит? Можно же в лизинг Киа Рио взять, так выйдет намного выгоднее. Тут http://kialeasing.ru/rio-for-ul можете почитать о данной возможности. А кредит - это, своего рода, долговая яма, из которой очень трудно выбраться, и совершенно неоправданные финансовые растраты.