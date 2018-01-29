При переезде потерялось свидетельство о смерти мужа, а мне через три месяца надо будет оформлять наследство на его имущество. Естественно, без этого документа никуда. Для восстановления, из меня, в обязательном порядке, потребовали копию о старом свидетельстве. Копию сделать я не успела. На сайте московской ритуальной службы https://ritual.ru/poleznaya-informacia/a...lstvo-o-smerti/ нашла информацию, где указано, что копия не обязательна. Нужны другие документы, которые у меня на руках есть. Скажите, вы с таким сталкивались? Как решали проблему? Какие документы действительно необходимы в данном случае?