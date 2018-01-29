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    Пн., 29 января 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Lexus NX.
    • Froinivim Вчера в 20:14 «Ответить»
      Мне очень нравится новый Lexus NX, хочу себе гибридную версию, и никак не решу вот, стоит ли брать кредит, чтобы купить автомобиль этот. Что думаете по этому поводу?
      • Useyaryl Вчера в 20:21 «Ответить»
        Я не люблю с банками связываться без крайней необходимости, поэтому не советую кредит брать. Лучше накопите или подождите, пока эти автомобили на вторичном рынке появятся.
        • Fades Вчера в 20:29 «Ответить»
          Даже когда NX появится на вторичном рынке, он не сильно дешевле будет стоить, ведь автомобили марки Lexus очень мало теряют в цене благодаря своей надежности и ликвидности на вторичном рынке.
        • Tamavil Вчера в 20:39 «Ответить»
          Мне вообще кажется, что выгоднее будет Lexus NX в лизинг купить, а не в кредит. Хотя конечно нужно будет все-таки посмотреть на конкретные цифры, перед тем как решать, в лизинг покупать автомобиль этот или в кредит. Но если интересно, вот здесь можете посмотреть на условия лизинга для физических лиц - http://lexusleasing.ru/nx .
          • Onnik Вчера в 22:14 «Ответить»
            Если денюжка не позволяет - то проще купить авто с пробегом center-carauto.ru/catalog , чем отказываться от своей мечты. Подержанные авто стоят на 30-40 процентов дешевле, чем новые, а качество у них не хуже.
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