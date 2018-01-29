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    Пн., 29 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как лечить поджелудочную, правильно
    • Klinton Вчера в 19:06 «Ответить»
      Как вылечить поджелудочную железу? какие реальные методы и препараты???
      • VALKO Вчера в 22:59 «Ответить»
        Кроме диеты ничем, к сожалению. Буквально месяц назад так доктор сказал моему свекру.
        Но даже на этой диете можно питаться вкусно и разнообразно. Сейчас свекр соблюдает эту диету, не жалуется, даже поправился. А боялся, что будет полуголодный и жизнь не в радость.
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