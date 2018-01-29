Если купить готовую электросауну и большой джакузи или минибассейн и поставить в частный дом - ерунда получится??
ну в смысле по сравнению с настоящей сауной и настоящим вырытым бассейном или большим цементированным джакузи?
под большой джакузи я понимаю такую, чтоб могло сидя влезть человек 6 как минимум. при размещении ее в доме нужно хорошо спроектировать вентиляцию, иначе у вас все время будет туман и пойдет расти грибок. Электросауна в доме - обычное дело. требует отдельного автомата питания.
словом, это дело техники
что касается вырытого бассейна, он как раз тяжелее в обслуживании