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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Сауна в дом
    • VALKO Вчера в 18:44 «Ответить»
      Если купить готовую электросауну и большой джакузи или минибассейн и поставить в частный дом - ерунда получится??
      ну в смысле по сравнению с настоящей сауной и настоящим вырытым бассейном или большим цементированным джакузи?
      • mamzel Вчера в 20:25 «Ответить»
        идея с джакузи - супер!остальное под сомнением..
        • Lazik665 Вчера в 22:59 «Ответить»
          под большой джакузи я понимаю такую, чтоб могло сидя влезть человек 6 как минимум. при размещении ее в доме нужно хорошо спроектировать вентиляцию, иначе у вас все время будет туман и пойдет расти грибок. Электросауна в доме - обычное дело. требует отдельного автомата питания.
          словом, это дело техники
          что касается вырытого бассейна, он как раз тяжелее в обслуживании
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