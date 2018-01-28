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    Вс., 28 января 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Подобрать магазин, можно и в интернете
    • New! Klinton Cегодня в 17:24 «Ответить»
      Посоветуйте недорогой магазин мебели. Нужен диван. И кто покупал через интернет, резонно или нет ???
      • New! Onnik Cегодня в 17:47 «Ответить»
        А диван для какого стиля интерьера Вы хотите купить? У нас квартира полностью сделана под стиль Прованс, по этому мы покупали мебель для стиля Прованс http://www.domrom.ru/mebel-v-stile-provans.shtml румынского производства. Если у Вас такой же стиль - то магазин будет Вам полезен) Кстати, заказывали мы свою мебель в интернет-магазине.
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