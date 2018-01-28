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    Вс., 28 января 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Межкомнатные двери в Ульяновске
    • New! Городуша Cегодня в 16:39 «Ответить»
      Посоветуйте пожалуйста где в Ульяновске можно купить недорогие межкомнатные двери?
      • New! Onnik Cегодня в 16:41 «Ответить»
        Мы тоже потратили время на поиски магазина, пока знакомая не посоветовала купить межкомнатные двери http://arkidoors.ru/ в магазине Новая Линия. В итоге могу сказать, что у них очень цена хорошая, да и качество дверей - без нареканий. У них же можно и установку заказать.
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